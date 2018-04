Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le Combat des héros est riche en rebondissements et en émotions, mais la dernière épreuve d’immunité disputée par les neuf aventuriers encore dans le jeu est sans doute la plus terrible qu’ils aient eu à affronter. Car si le vainqueur sera assuré d’être intouchable au conseil, le dernier sera pour sa part éliminé sur-le-champ !

Une terrible nouvelle pour la tribu réunifiée qui va devoir participer à cette épreuve avec une pression terrible sur les épaules. Pour les départager, l’épreuve est divisée en deux parties : d’abord un parcours de trois obstacles à franchir, puis le fameux lancer de grappin pour récupérer trois pierres alignées plus loin dans le sable.

Devant de bout en bout, c’est Yassin qui remporte l’épreuve avec une facilité déconcertante. Derrière le Bordelais, c’est très serré. Les aventuriers parviennent les uns après les autres à rapporter leurs trois pierres jusqu’à ce que le duel final oppose Dylan à Pascal.

C’est une lutte pour garder sa place entre deux amis, Dylan considérant même Pascal comme un père. Malheureusement pour le Luxembourgeois, qui a énormément de mal avec cette épreuve, Pascal parvient à récupérer sa troisième pierre avant lui. C’est le cœur brisé que le vétéran de l’aventure sauve sa place et élimine de fait Dylan. Le mannequin peut toutefois s’en aller sans regrets : après avoir vécu une première participation de courte durée à Koh-Lanta, il aura cette fois atteint la réunification et noué des liens d’amitié très forts avec Pascal et Yassin.