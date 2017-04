Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ravis de voir Mathilde revenir des ambassadeurs et Yassin quitter l’aventure, les Bleus ont vite déchanté quand ils ont appris comment la jeune étudiante en langues était parvenue à réussir ce magnifique coup de poker. Pour rallier Sandro à la cause des Bleus, Mathilde a promis de lui donner son collier d’immunité dès le retour sur le camp, sans attendre le prochain conseil.

« Là, Mathilde, elle n’a pas fait un bon truc, elle n’a pas bien négocié », déplore Corentin lorsque Vincent lui annonce la nouvelle sur la plage. Avant d’ajouter : « Là, on est fini. » En effet, le jeune gersois voit déjà ce qui risque d’arriver : désormais propriétaire du collier, Sandro va sans doute rester avec les Rouges et leur permettre d’éliminer les Bleus un par un !

Pour Frédéric, Mathilde « a sauvé sa tête à elle ». « Elle s’est fait bluffer », ajoute Vincent qui regrette que l’ancienne championne de natation synchronisée n’ait pas attendu l’issue du prochain conseil pour donner son collier, une fois le ralliement de Sandro aux Bleus acté. « Pour moi, Sandro sera avec les Bleus le jour où il aura voté avec les Bleus, affirme-t-il. Jusque-là, ce ne sont que des paroles et pour moi il n’y a que les actes qui comptent. »

Ce qui ressort de tout ça, c’est que Sandro a été très bon et que la jeune Mathilde a été la première victime de son joli coup de maître. Et avec elle, c’est toute l’équipe bleue qui est désormais en danger.