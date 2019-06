Christophe de Koh Lanta : "J'aurais donné les 100 000 € à l'association Grégory Lemarchal"

Christophe, le Ch'ti au grand coeur de Koh Lanta le Choc des Héros nous a accordé quelques minutes sur le plateau de l'émission, après l'annonce de la victoire de Grégoire. Rencontre.

Ça va très bien ! Je suis content de la victoire de Grégoire.

Comment s'est passé votre retour auprès de votre famille après l'aventure ?

Super, c'était tellement bon de retrouver ma famille. C'est vrai que je suis quelqu'un de fort émotif [en Ch'ti dans la texte, NDR], et j'aime tellement ma femme et mes enfants que j'avais hâte de les retrouver.

Vos enfants ont-ils été déçus que vous manquiez une victoire de si près ?

Non, ils sont fiers de leur Papa ! Il y a beaucoup de gens qui sont fiers autour de moi ! Mais ma petite fille de quatre ans et demi n'arrêtent pas de me répéter : "Ben Papa, pourquoi tu gagnes pas ?"

Et comment lui expliquez-vous ?

Je lui dis que Papa est trop gentil ! Et elle me répond "Ah oui c'est vrai !!"

Avez-vous l'impression d'avoir prix votre revanche sur votre première participation à Koh Lanta ?

Au début, je ne voulais pas participer à Koh Lanta le Choc des Héros parce que j'avais vraiment souffert lors de ma première édition. Mais ensuite, j'ai eu envie de jouer pour une association, comme ça si j'avais gagné les 100 000 €, je les aurais donnés à l'association Grégory Lemarchal. Du coup, comme je suis un homme de parole, je vais remettre, à titre personnel, un chèque de 10 000 € au Papa de Grégory la semaine prochaine.

Vous êtes devenu une célébrité dans le Nord ?

Non non ! J'ai repris ma vie mais il y a un truc drôle, c'est que tous les enfants sont vraiment derrière moi, et les parents me comprennent aussi. Je suis contacté par de nombreuses associations d'enfants malades et je vais essayer de faire de mon mieux.

Votre vie a-t-elle changé depuis votre deuxième aventure Koh Lanta ?

Pas vraiment, mais je pense que ça a changé le regard des autres sur moi. Je suis ancien footballeur professionnel, on me voit donc souvent comme un gars balaise, avec des muscles et une carapace. Mais finalement Koh Lanta a révélé ma sensibilité et pas mal de gens l'ont découvert je crois bien, alors qu'en fait j'ai toujours été comme ça !