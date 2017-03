Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vendredi soir, TF1 diffusait Koh-Lanta. Pour ce troisième épisode, la compétition s’est accentuée chez les trois équipes. Rouges, Jaunes et Bleus ont une fois de plus puisé dans leurs forces pour aller le plus loin possible et éviter le conseil. Après une épreuve de confort remportée par les Sokka, qui ont eu la chance de partir explorer le Temple de Chiso dans la province de Takeo, mais aussi de manger un repas digne de ce nom à base de fruits et autres poissons, il est temps de disputer l'épreuve d'immunité...

Une chute pour Félicie !

Les trois équipes ont dû affronter ensemble l'épreuve culte des poteries. Le principe : sauter sur un ponton en prenant de l'élan et détruire une poterie de terre qui renferme une clé. Les aventuriers doivent ensuite se jeter à la mer, récupérer la clé tombée au fond de l'eau et revenir sur le camp à la nage le plus vite possible. Les aventuriers n’ont pas tous réussi à briser une poterie du premier coup et Félicie, chez les Jaunes, a tout simplement raté l’un de ses sauts et atterri la tête la première dans l'eau. L’éducatrice spécialisée de 27 ans, visiblement très motivée pour aller casser sa poterie, en a oublié le ponton sur lequel elle devait prendre appui. Un coup manqué mais qui n'a pas porté préjudice à son équipe : c'est elle qui a, une fois de plus, remporté l'épreuve et échappé au conseil.

