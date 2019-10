Cindy maman d'une petite Alba, Denis Brogniart la félicite depuis "le bout du monde"

Cindy, la finaliste de “Koh-Lanta, La guerre des chefs” a donné naissance à une petite fille prénommée Alba.

L’aventurière à la phrase mythique “Je suis géniale et je n’ai pas peur de le dire” est devenue maman ce week-end. C’est sur Instagram que Cindy a annoncé la naissance de sa petite fille prénommée Alba ce samedi 19 octobre à 10h. “3kg550, des bonnes joues, une grande gourmande c’est sur, 2 mains, 2 pieds, un super papa, et une maman géniale. Accouchement de rêve ! C’est que du bonheur,” peut-on lire en légende de la première photo officielle d’Alba. Avec le sens de l’humour que les téléspectateurs lui connaissent, Cindy a conclu son message avec le hashtag “Petite paupiette”.

Denis Brogniart, très actif sur les réseaux, a tenu à lui adresser un joli message de félicitations. “Plus beau qu’un totem, cette petite Alba, une immunité pour la vie Cindy. Profite de ces moments uniques. Et pour faire encore un parallèle avec Koh Lanta, Alba c’est la venue d’un proche! Félicitations aussi au papa qui a été très bon. Je vous embrasse tous les 3 depuis le bout du monde,” a-t-il commenté. Les équipes d'Adventure Line Productions ont elles aussi tenu à féliciter l’aventurière, souhaitant à la petite famille “tout le bonheur du monde”.

Cindy avait marqué la dernière saison de Koh-Lanta par son énergie débordante et ses stratégies payantes. Devenue maître dans l’art de manipuler les aventuriers, Cindy s’était hissée jusqu’en finale après avoir remporté la mythique épreuve des poteaux face à Steeve et Maud. Mais c’est finalement la belge qui avait remporté cette guerre des chefs par les votes des ex-aventuriers de la tribu réunifiée. Aujourd’hui, Cindy semble avoir digéré cette défaite et se réjouit de recevoir “le plus joli totem de la vie”.

Toutes nos félicitations aux jeunes parents !