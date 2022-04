Les cinq moments forts du neuvième épisode

Voilà un épisode riche en rebondissements. Au programme : trahison, alliances, pactes et tensions. MYFT1 vous le résume en cinq moments forts.

C'est l'heure du grand chamboulement sur l'île blanche de Koh-Lanta. Les ex-Rouges mettent en place des stratégies de plus en plus pointues pour éliminer un à un les ex-Jaunes et reprendre l'avantage. Les tensions sont grandissantes et les premières trahisons apparaissent. MYTF1 vous propose de découvrir les cinq moments forts de ce neuvième épisode.





Les ex-Jaunes proches de l’implosion



La stratégie de Benoît est dans toutes les têtes et les ex-Jaunes réagissent très mal. Ils estiment qu’ils n’ont pas assez réfléchi avant d’aller au conseil et ne se sont pas assez écouté non plus. Dès le retour sur le camp, ils tentent alors de se mettre d’accord sur le prochain Rouge à éliminer. Candice, Bruno ou Julie. Les ex-Jaunes n’ont pas les mêmes avis et les premiers désaccords se font ressentir. Les tensions montent, Yannick prévient qu’il compte voter pour qui il souhaite. Freddy s’énerve. Jesta préfère quitter la conversation. La belle cohésion des ex-Jaunes vole en éclat.

La peine de Julie, la revanche d’Alexandra

Pour l’épreuve de confort, deux équipes doivent être formées par Ludivine, ex-Jaune, et Bruno, ex-Rouge. Les chefs d’équipe recomposent les anciennes tribus… à une exception près : quand Bruno doit choisir entre Alexandra et Julie, il préfère prendre l’ex-Jaune dans son équipe, prétextant que Julie se sent faible. Elle ne participera pas à l’épreuve de confort et doit retourner, seule sur le camp. La Catalane est peinée, blessée, elle se sent trahie. Encore pire quand elle comprend que ce sont les ex-Rouges qui remportent l’épreuve. Alexandra, en froid avec sa tribu, exulte. Elle vient de prendre sa revanche.







Pièces de bœuf et jacuzzi

C’est dans un luxueux hôtel que les vainqueurs de l’épreuve de confort vont se ressourcer. Ils sont accueillis comme des « VIP ». Au programme pour eux : cocktail, viandes, frites, suite de luxe, jacuzzi sur un balcon avec vu sur la mer… et salle de bain. Les aventuriers se découvrent dans un miroir pour la première fois : Benoît ne se reconnaît plus, Bruno non plus : il a fondu. En plus de dormir dans des lits king size, les aventuriers ont le droit à un petit déjeuner typiquement français avec tartines beurrées et viennoiseries.







Les aventuriers au garde à vous

Grand classique de Koh-Lanta : le parcours du combattant. D’un côté les filles. De l’autre les garçons. Candice domine largement et remporte son parcours. Julie est à la peine. Alors que les trois premières filles terminent, Julie galère mais elle ne veut pas abandonner. C’est bien longtemps après les autres qu’elle franchit la ligne d’arrivée. Chez les garçons, Jérémy et Freddy dominent les débats. Finalement, c’est Jérémy qui remporte l’épreuve. La finale oppose le Jaune et la Rouge. Ils doivent casser des cibles à l’aide d’une massue. Le premier qui en casse trois gagne l’immunité. C’est serré entre eux et c’est Jérémy qui tire son épingle. Il remporte enfin sa première épreuve d’immunité.



Trop de stratégie tue la stratégie

Alexandra a essayé de proposer un pacte aux ex-Rouges : s’ils sacrifient Julie au conseil, elle est prête à convaincre les Jaunes de voter contre Jesta, qu’elle ne supporte plus. Les Rouges ne sont pas dupes et décident d’en parler à Jesta et Jérémy. Ils sont prêts à rejoindre les ex-Rouges et voter dans le même sens, c’est-à-dire contre Alexandra. Un jeu de dupes s’installe : les ex-rouges tentent berner Alexandra lui faisant croire qu’effectivement, ils voteront contre Julie. Les ex-Jaunes, eux, sont partagés : ils veulent garder leur ligne directrice et faire sauter les plus forts de la tribu adverse, Bruno ou Candice, mais ils n’acceptent pas qu’Alexandra casse « l’esprit Jaune ». Des tensions s’installent, des pactes se préparent et des alliances se nouent, dans le plus grand secret. Jeremy et Jesta roulent désormais avec les anciens Rouges et la contre-stratégie qu’ils ont mis en place a fonctionné : Alexandra est éliminée. Elle ne l’avait pas vu venir et n’a même pas pensé à sortir son collier d’immunité.