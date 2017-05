Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, les aventuriers évoluent en binôme. Durant l’épreuve de confort, Claire et Sébastien s’imposent face aux autres aventuriers. Après s’être démenés pendant plusieurs heures, ils remportent l’épreuve et savourent leur victoire. Et la récompense s’annonce grandiose ! Après avoir dit au revoir aux aventuriers, Claire et Sébastien partent pour la ville de Kep connue pour son marché de crabes bleus. Pendant quelques jours, les deux aventuriers vivent au rythme d'une famille cambodgienne. Ils savourent des mets délicieux et dégustent du sirop de canne jusqu’au moment où Claire tombe sur un crabe trop épicé. La jeune femme a la bouche en feu… Un fou rire éclate alors entre les deux aventuriers !

Malgré ce petit désagrément, Claire et Sébastien vivent un rêve éveillé et saluent l’accueil chaleureux de leur hôte : "Cette petite famille est tout simplement exceptionnelle. Cette aventure Koh Lanta elle est magique", confie Claire. "On est dans un petite rêve et on n’a pas envie de se réveiller", déclare Sébastien, ému. Le soir, les deux aventuriers passent à table pour manger des crabes à la sauce au poivre accompagnés d’un riz blanc. Ils partagent un véritable festin : "Ils ont été très accueillants, super généreux. C'est le meilleur moment que j'ai vécu" conclut Sébastien.