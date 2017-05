Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, l’émission a réservé de belles surprises. Et pour cause, les règles ont changé ! Les aventuriers se sont retrouvés en binôme pour s’affronter dans les épreuves. Claire a une fois de plus brillé grâce à son endurance et sa vivacité ! En binôme avec Sébastien, elle a remporté l’épreuve de confort plus celle d’immunité. C’est un record historique pour Claire qui avait déjà remporté plusieurs épreuves au cours de l’aventure. Parmi ses victoires emblématiques, elle avait battu Mathilde dans l’épreuve des poteries en équilibre après presqu’une heure d’efforts et tandis qu’elle souffrait de problèmes de dos.

Après leur triomphe à l’épreuve d’immunité, Denis Brogniart a félicité Claire et Sébastien et en particulier la jeune femme. Il faut dire qu’ils forment un binôme très performant : "C'est votre quatrième victoire Claire", déclare Denis l’animateur. "Je suis fière et tellement contente de le partager avec Sébastien", confie-t-elle. Avec ce précieux totem, Claire et Sébastien deviennent intouchables pour le conseil !