Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 : Vous avez dû quitter l’aventure cette semaine et vous ne vous y attendiez pas. Est-ce que c’est une grosse déception pour vous ?

Claire : C’est surtout un gros choc. Je savais que les places étaient chères mais personne ne s’y attendait à cause du collier. Après mon but premier en participant à Koh-Lanta était de tenir une promesse que j’ai faite à mon père sur la tombe de ma maman. Celle de participer à l’aventure et d’être encore dans le jeu un an après le décès de ma mère. J’ai pu tenir ma promesse donc je suis déjà soulagée…



MYTF1 : Avez-vous des regrets ?



Claire : Je n’ai vraiment eu aucun regret car cela se joue à peu. J’ai vraiment cherché le collier. Si j’étais restée allongée sur la plage, je m’en serais voulu mais là je n’ai vraiment pas de regrets.



MYTF1 : Vous avez remporté 4 victoires à l’épreuve d’immunité. Est-ce que vous vous attendiez à un tel palmarès ?



Claire : Je suis allée là-bas pour me surpasser. Je suis fière d’avoir remporté certaines épreuves mais je suis déçue par d’autres. J’aurais pu encore mieux faire.



MYTF1 : Pensez-vous que vous auriez pu aller plus loin ?



Claire : Honnêtement, Je pensais aller encore plus loin. On méritait tous mais je pensais au moins passer une épreuve de plus. Après comme je vous l’ai dit, je n’ai pas de regrets.



MYTF1 : Vous vous dites guerrière et votre surnom, "Madame Nikita", qui vous l'a donné ?



Claire : C’est mon instructeur en stage qui m’a donné ce surnom. Je suis calme, réfléchie, toujours souriante mais dans des situations difficiles, j’arrive à avoir le mental pour me surpasser. Je suis comme Nikita à la fois la guerrière et la fille douce et tranquille. Sur l’épreuve des poteries par exemple, on voit bien que j’ai le regard qui tue. J’arrive à avoir une concentration extrême à ce moment-là.



MYTF1 : A la fin du dernier conseil, vous avez décidé de donner votre vote noir à Clémentine. Pourquoi ce choix ?



Claire : A la fin du conseil, j’étais vraiment dans un état second. J’étais choquée, je ne m’y attendais vraiment pas. Quand on m’a dit que je devais donner ma voix, je n’étais pas bien. A ce moment-là j’étais incapable de faire un choix. J’ai décidé de choisir Clémentine car elle a déjà été qualifiée pour l'épreuve d'orientation. Je ne voulais pas donner le vote aux garçons car je ne voulais pas avantager l’un d’entre eux. Je voulais qu’ils aient les mêmes chances. En plus, je sais que Clémentine choisira au mérite. Je n’ai aucun regret. C’était le choix qui me semblait le meilleur sur le moment.



MYTF1 : Qui voyez-vous dans le carré final ?

Claire : Pour le carré final, je vais choisir selon mes affinités. J’aimerais voir Vincent, Sébastien, Frédéric et Clémentine car elle est la plus forte des filles. Ensuite pour la finale, j’aimerais bien voir Sébastien ou Clémentine remporter le jeu.

MYTF1 : Qui est l’aventurier qui vous a le plus déçu au cours de l’aventure ?



Claire : Personne ne m’a déçu car je n’attendais à rien en partant à Koh-Lanta. Certains ont abandonné mais c’était leurs choix, d’autres ont eu des comportements puérils. Mais franchement c’était une belle saison avec de belles personnes.



MYTF1 : Qu’avez-vous appris sur vous-même au cours de cette aventure ?



Claire : J’ai surtout été confrontée à ce qui j’étais vraiment et mes choix dans la vie. Il n’y a rien qui m’a surprise comme quand je m’étais donnée à fond dans mes stages de survie. C’est que du positif !



MYTF1 : Comment se passe le retour à la vie normale ?



Claire : Le retour s’est très bien passé. C’est une joie de retrouver ma famille et mes proches. Après, j’ai eu un petit moment de flottement. On est la physiquement mais la tête est ailleurs.



MYTF1 : Etes-vous toujours en contact avec certains aventuriers ?



Claire : Je suis en contact avec tout le monde. J’ai déjà revu plusieurs aventuriers. Je pense que Sébastien, Vincent et Frédéric resteront pour moi de vrais amis en dehors de l’aventure.