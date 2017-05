Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Claire est la dernière aventurière à avoir quitté Koh-Lanta ce vendredi. Victime de la stratégie bien amenée de son amie, Mathilde, qui a dégainé son collier d'immunité lors du dernier conseil, elle a récupéré son sac et s'en est allée rejoindre le jury final. Au terme de 30 jours d'aventure, Claire a prouvé qu'elle pouvait allier théorie et pratique sur le camp. Astucieuse, pleine de bon sens, la jeune femme a brillé par son savoir et ses nombreuses victoires. Petit tour d'horizon des meilleurs moments de l'aventurière dans Koh-Lanta.

1/ Une aventurière pleine de ressources

En arrivant quelques jours après tout le monde, Claire ne s'attendait pas à apporter autant à sa tribu. Déjà dans son portrait, l'aventurière mettait en garde : "Je pense être une vraie aventurière. Au niveau survie, j’ai déjà pêché au harpon, je fais de la plongée sous-marine, je sais construire un abri, j’ai les techniques pour faire du feu". Autant de connaissances qui se sont avérées très utiles sur le campement ! A plusieurs reprises, la jeune femme a ramené bon nombre de denrées aux aventuriers.

2/ Blessée, mais téméraire

Il y quelques semaines, Claire s'est fait un claquage au dos alors qu'elle disputait une épreuve d'immunité périlleuse. Le dos endolori, la jeune femme n'a jamais rien lâché, préférant souffrir que déclarer forfait. Et cela a payé. Malgré la douleur, la mère de famille n'a rien laissé paraître. Face à Mathilde, la jeune femme a tenu près de 57 minutes sur la fameuse épreuve de la planche en bois. En remportant cette épreuve à haut risque, elle a prouvé que le mental pouvait primer sur tout le reste. Dernièrement, la jeune femme s'est fait piquer par un scorpion. Là encore, plutôt que de se plaindre, l'aventurière a résolu le problème en mettant son doigt près d'une source de chaleur, pour "extraire le venin".

3/ Claire et les garçons

L'intégration sur le camp réunifié n'a pas toujours été simple pour Claire. Plus proche des hommes que des femmes au sein de la tribu réunifiée, la jeune femme a tissé des liens solides avec eux. "J'aime beaucoup Claire, humainement, sportivement", déclarait Frédéric à la caméra. Pas étonnant alors que la sportive ait choisi Sébastien pour disputer un confort.

4/ Claire et Sébastien : un duo qui fonctionne

C'est avec Sébastien et Vincent que Claire est arrivée au Cambodge. Leur mission : intégrer une tribu et espérer aller le plus loin possible dans l'aventure. Force est de constater que les trois aventuriers ont mené leur barque dans le jeu. A l'heure actuelle, Sébastien et Vincent sont toujours dans la course. Très proches sur le camp, Claire et Sébastien sont devenus un binôme à part entière. Lors d'une énième épreuve de confort, la jeune femme a choisi le Normand pour partir sur une ville côtière du Cambodge.

5/ Claire une aventurière fair-play

Impossible n'est pas Claire ! Même si elle a quitté brusquement le jeu vendredi soir, la jeune femme garde la tête sur les épaules et accepte la sentence. "Je savais qu'il ne fallait pas que Mathilde trouve le collier, mais elle l'a trouvé. Je ne pensais pas être éliminée ce soir. Mathilde a bien joué, c'est le jeu", avoue l'aventurière en larmes en découvrant qu'elle est éliminée. "Je suis triste ce soir de partir, mais j'ai vraiment vécu l'aventure dont je rêvais, je me suis donnée à fond, en face de moi il n'y a que des bons, c'est top, c'est comme ça, il faut que ça s'arrête", conclut-elle sur une note positive.