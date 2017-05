Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Claire a mal au dos depuis plusieurs jours. Malgré la douleur, la jeune femme a décidé de disputer l’épreuve de confort sans rechigner. Même si elle n’a pas remporté le jeu et le confort qui va avec, la jeune femme n’a jamais baissé les bras. Elle nous l’a également prouvé lors de l’épreuve d’immunité : un concours de patience de résistance. Le pied posé sur une planche à bascule, ils devaient tenir le plus longtemps possible les deux poteries positionnées l’une sur l’autre. Mais attention, car si le pied lâchait, les vases tombaient et faisaient perdre l’aventurier.

Claire et Mathilde, une bataille au sommet

Après plus d’une demi-heure d’épreuve, Mathilde et Claire étaient toujours en course. (C’est donc décidé : une fille remportera l’immunité et sera exemptée de conseil). Impressionnantes, les deux femmes avaient les muscles des cuisses tétanisées. Mais qu’importe ! Aucune d’entre elles n’a lâché l’affaire. Avec son mental d’acier, Claire a gagné cette épreuve éprouvante. (Ne laissant rien passer), elle a tenu exactement 57 minutes le pied posé sur la planche de bois. Une performance époustouflante qui a ému aux larmes l’aventurière. Une épreuve remportée au mental. « J’ai repéré une tâche dans ma cruche et je me suis concentrée sur ça », a-t-elle confié à Denis Brogniart. La jeune femme peut être fière d’elle.