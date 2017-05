Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Au lendemain du conseil lors duquel Sandro a été éliminé, Claire fait des efforts pour s'intégrer un peu plus au nouveau groupe blanc de la tribu réunifiée. Car lors de ce conseil, la Lotoise a confié aux autres aventuriers qu'elle avait du mal à créer des liens avec les filles, notamment avec Kelly qui a un mode de vie différent du sien selon elle.

Alors dès le réveil, la coach sportif sort de sa réserve et de sa coquille pour discuter avec Kelly. « Je vais essayer de profiter, de faire plus connaissance et de faire l'effort de venir plus vers vous parce que je ne l'ai pas assez fait », explique Claire à la serveuse parisienne. « Je me rends compte que j'ai un côté sauvage », conclut-elle.

Pour expliquer ce repli sur elle-même et le fait de s'être plus facilement rapprochée des garçons, Claire avance que c'est peut-être à cause des stages de survie qu'elle pratique et où elle s'est souvent retrouvée à être la seule femme. Mais elle reste lucide sur ce qui peut permettre de remporter Koh-Lanta. « Il faut être sportif, mais il faut aussi être quelqu'un de sociable, que tout le monde apprécie. Je me suis transformée en petite sauvageonne, en fille de la forêt, mais je vais rattraper ce que je peux rattraper. »