Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1

Claire et Sébastien, c’est l’alliance parfaite ! Alors que les deux aventuriers se sont retrouvés en binôme cette semaine, le duo s’avère très prometteur notamment durant l'épreuve de confort. Pour cette épreuve, les aventuriers doivent se surpasser et avancer ensemble. Claire et Sébastien devancent les autres aventuriers durant toute l'épreuve. Alors que Sébastien a de l’endurance, Claire est très sportive. D’ailleurs, ils sont les premiers à faire tomber le bambou et remporter le gain très convoité : partir sur une des villes côtières les plus importantes du Cambodge !

Et le duo ne s’arrête pas là. Après être revenus de l’épreuve de confort, Claire et Sébastien remportent celle d’immunité grâce au flair du jeune homme qui a réussi à déjouer le secret du labyrinthe. Une deuxième victoire d’affilée pour le duo de choc ! Quelques minutes après la fin de l’épreuve, Denis Brogniart félicite les deux aventuriers. Il s’agit de la quatrième victoire pour Claire à une épreuve d'immunité : "Je suis fière et tellement contente de le partager avec Sébastien", révèle la jeune femme, très émue. Claire et Sébastien deviennent intouchables. Après une longue délibération au conseil, c’est finalement, Corentin et Kelly qui quittent l’aventure !