Par Lea OUZAN

Claire a été éliminée lors du dernier conseil. Un moment difficile pour la jeune femme qui ne s’attendait pas à partir : "C’est le choc. Je ne pensais pas être éliminée ce soir". En larmes, elle s’est confiée : "Je suis très triste de partir mais j’ai vraiment vécu l’aventure dont je rêvais". Tandis que le nom de l’aventurière n’avait pas été évoqué sur le camp, Clémentine et Mathilde ont finalement décidé de voter contre elle. Et à cause du collier d’immunité de Mathilde trouvé dans la journée sur le camp, elle n’a eu aucune chance et a dû quitter l’aventure.

Malgré cette défaite, Claire a souvent brillé au cours de l’aventure grâce à son endurance et sa vivacité. En binôme avec Sébastien la semaine dernière, elle avait remporté l’épreuve de confort plus celle d’immunité. C’était un record pour l’aventurière qui avait déjà remporté plusieurs épreuves au cours de l’aventure. Parmi ses victoires emblématiques, elle avait battu Mathilde dans l’épreuve des poteries en équilibre après presqu’une heure d’efforts et tandis qu’elle souffrait de problèmes de dos.