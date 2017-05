Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour l’épreuve d’immunité, les aventuriers de Koh-Lanta : Cambodge ont eu le droit de disputer l'épreuve des poteries en équilibre. Le principe est on ne peut plus simple : il faut se tenir en équilibre sur un pied sur un rondin de bois et retenir de l’autre pied la planche au bout de laquelle deux poteries sont en équilibre.

C’est une épreuve qui combine équilibre, endurance, calme et maîtrise de soi. Au moindre mouvement trop marqué, les poteries peuvent basculer et se briser en mille morceaux sur le sol. Très vite, quelques aventuriers vont craquer. Frédéric, Vincent, Marjorie et Sébastien sont tous contraints de mettre pied à terre.

Après une vingtaine de minutes, Corentin, le dernier homme encore en lice, craque à son tour. Restent Clémentine, Mathilde et Claire qui passent ensemble le cap de la demi-heure. Mais l’entraîneur de badminton rend les armes après 37 minutes. S’engage alors un duel au sommet entre Claire et Mathilde sous un soleil de plomb qui les fait suer à grosses gouttes.

Alors que les muscles des cuisses commencent à tétaniser, les deux femmes tiennent ! On approche de l’heure de jeu et c’est finalement Mathilde qui perd l’équilibre après 57 minutes d’épreuve. Pour Claire, qui avait repéré « une tache sur sa cruche » et ne la quittait pas des yeux, tout s’est joué au mental. « C’est dans la tête », dit-elle en se tapotant la tempe du bout du doigt, ravie d’être intouchable au conseil.