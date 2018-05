Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le Combat des héros est terminé et c'est Clémence qui a remporté l'aventure en battant Pascal en finale. Après avoir déjà remporté le premier Koh-Lanta auquel elle avait participé il y a douze ans, la maman de 35 ans devient donc la première aventurière de l'histoire du jeu à signer le doublé !

Face à elle, Pascal, vainqueur pour sa part de l'épreuve des poteaux pour la deuxième fois, une première depuis Jade, échoue une nouvelle fois en finale après avoir perdu d'une voix face à Wendy en 2015 lors de Koh-Lanta : Thaïlande. Et cette fois encore c'est d'une voix qu'il s'incline face à Clémence.

Le scrutin a en effet été très serré puisque Clémence a récolté cinq voix contre quatre pour Pascal. Nathalie, Cassandre, Jérémy et Javier ont tous les quatre voté pour le promoteur immobilier du sud de la France. De son côté, Clémence a reçu les voix de Yassin, Candice, Alban, Clémentine et Dylan. C'est d'ailleurs la voix de ce dernier qui a fait basculer le vote en la faveur de la jeune femme. Grâce à ce choix, c'est Clémence qui remporte le Combat des héros et donc les 100 000 euros promis au vainqueur. Le Combat des héros a sacré une incroyable compétitrice, saluée par ceux qui ont voté pour elle comme l'incarnation de l'aventurière complète.