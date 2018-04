Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Le dernier épisode de Koh-Lanta : le combat des héros ne s’est pas fini de la meilleure façon possible pour Clémentine. Lors du conseil, la candidate jaune a en effet vu son flambeau s’éteindre après les votes de ses camarades. Persuadée d’être éliminée, la jeune femme a quitté le conseil le moral en berne, avant de prendre la direction, sans le savoir, de l’île de l’exil.

Comme tous les autres exilés avant elle, Clémentine a eu un vrai choc en découvrant qu’elle avait une possible chance de revenir dans l’aventure. "Qu’est-ce que tu fais là ? C’est quoi ce délire ?", a-t-elle ainsi lancé en étant accueillie sur la plage par Raphaële, comme on peut le voir dans les premières minutes de l’épisode 6. Après avoir découvert le principe de l’Île de l’exil, Clémentine n’a pas caché sa joie à l’idée de peut-être, pouvoir prendre sa revanche sur ses anciens camarades. "Je commence doucement à réaliser ce qui est en train de m’arriver. J’étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Ascenseur émotionnel de malade comme je n’ai jamais eu. Je me rends compte que c’est génial. Au fond de moi, je bouillonne, je suis surexcitée. Donc il faut que je gagne, il faut que j’y retourne. Je n’ai pas dit mon dernier mot. J’ai envie de revenir à la réunification et de les dégommer", explique-t-elle ainsi.

Redoutable et ultra-motivée, Clémentine devra battre, dans un premier temps, Raphaële dans le 5ème duel de l’Île de l’exil. Cette dernière affiche déjà un palmarès impressionnant puisqu’elle a réussi à éliminer définitivement Julie, Cédric et Tiffany, rien que ça. "C’est une adversaire de taille pour le duel de demain, mais on va lutter quand même, ça ne changera rien", confie ainsi Raphaële qui n’est plus qu’à deux duels de réintégrer Koh-Lanta : le combat des héros !

