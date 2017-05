Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est un coup de massue pour Sandro. Vendredi dernier, le Belge a été éliminé de l'aventure Koh-Lanta. La faute à plusieurs stratégies effectuées en sous-marin pour arriver le plus loin possible dans l'aventure. Jugé "égoïste" par les autres aventuriers dont Kelly et Clémentine, le jeune homme n'a pas mesuré le poids de sa tromperie lors de l'épreuve de dégustation. En faisant semblant d'être dégoûté face aux mets proposé par Denis Brogniart, ce dernier a été désigné pour continuer l'épreuve. Résultat des courses : il a ingurgité araignées, vers de soie et œil de poissons en un temps record, entraînant Claire dans sa victoire.

"Blessée" par son comportement, Clémentine a décidé de la jouer fine. Elle a réussi à convaincre l'ensemble des 8 naufragés de voter contre lui lors du conseil et ça a fonctionné. Seulement, avant que cette dernière ne lui révèle la supercherie, Sandro lui a volontiers céder son collier d'immunité. Un coup manqué pour le jeune homme qui accordait une confiance aveugle en son amie. "Sandro, ça fait plusieurs jours que j'avais envie de lui en mettre plein la figure", a-t-elle confié à la caméra au lendemain de son éviction.

Désormais détentrice du précieux pendentif, l'aventurière est assurée d'aller encore loin dans le jeu... A moins que les autres Robinsons ne l'éliminent sans son consentement. Auquel cas, elle quitterait le jeu sans avoir eu la chance de jouer son collier au conseil.

Koh-Lanta, vendredi à 21h00 sur TF1 !