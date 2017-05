Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

A l’issue d’une course acharnée, c’est Vincent qui a remporté l’épreuve de confort. La récompense : un vrai petit-déjeuner composé de crêpes, croissants, confitures et autres viennoiseries. Fonctionnant au mérite, l’ancien rugbyman a choisi Clémentine pour partager ce moment convivial. Un cadeau inespéré pour la jeune femme qui rêve d’un vrai repas depuis 27 jours. « Clémentine, c’est l’estomac du groupe, elle est prête à manger tout et n’importe quoi et je sais qu’elle rêve depuis très longtemps de manger quelque chose de meilleur que des cacas de bulots donc je vais lui offrir de venir avec moi au petit-déjeuner », a-t-il expliqué.

« J’attends ça depuis 27 jours… »

Forcément, Clémentine n’a pu s’empêcher de verser quelques larmes. « Je suis trop contente ! Ça fait 27 jours que j’attends ça », a-t-elle déclaré. « Quand il a dit mon prénom, c’était le Graal », a-t-elle confié à la caméra. En découvrant le chocolat, et les autres mets présents en abondance sur la table, la Savoyarde a craqué. « Du chocolat, j’en rêvais tellement. Pourtant je ne mange pas du chocolat tant que ça, mais je préfère cent fois du chocolat que des frites », a-t-elle avancé le sourire aux lèvres. Pâte à tartiner, mangue, crêpes… Clémentine a enchaîné les mélanges pour le plus grand plaisir de ses papilles gustatives. Place ensuite à l’omelette, généreusement concoctée par Vincent. Une chose est sûre, Clémentine va se rappeler pendant longtemps de ce confort.