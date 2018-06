Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Candidate emblématique de Koh-Lanta, Clémentine est une personnalité qui a beaucoup fait parler d’elle. Déterminée et motivée, la jeune femme continue d’être très présente sur les réseaux sociaux. Et de montrer ses nouvelles aventures très sportives. Aguerrie, elle ne manque pas une occasion de se dépenser. Et elle peut compter sur son frère pour l'accompagner dans ses nouvelles aventures. Ce dernier semble aussi très endurant.





Sur Instagram, Clémentine a ainsi partagé une rare photo d'elle accompagnée de Benjamin, son sosie, à l'occasion de son anniversaire. "Joyeux anniversaire mon Amour de frère", a-t-elle commencé. Ensemble, le duo a réalisé son "premier vrai trail montagnard" et parcouru un long parcours. Si lui s'est placé en deuxième place du classement masculin, Clémentine est quant à elle arrivée quatrième chez les femmes. "On est fiers comme des goélands", a-t-elle écrit en guise de légende. La photo a suscité une vague de réactions sur la toile. "la ressemblance est frappante", "Bravo", "trop cool", "vous vous ressemblez beaucoup", "félicitation à vous", peut-on lire dans les commentaires.