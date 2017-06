Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L’émotion était très forte lors du dernier épisode de Koh-Lanta diffusée vendredi soir sur TF1. A l’occasion de la dernière épreuve de confort, les aventuriers encore dans la course ont eu l’agréable surprise de recevoir la visite d’un proche. Un moment chargé en émotions pour tous les aventuriers et notamment Clémentine, qui a laissé couler énormément de larmes en voyant son petit-ami, Valentin s’avancer vers elle. Cela faisait plus de 30 jours que la Savoyarde n’avait pas eu de nouvelles de celui qui partage sa vie. Après l’avoir eu au téléphone quelques minutes lorsqu’elle faisait partie de l’équipe des Rouges, elle a eu la chance de voir son chéri en chair et en os.

"C’est mon compagnon depuis deux ans", affirme-t-elle. La jeune femme qui n’est pas du genre à montrer ses sentiments, a littéralement craqué. "On est autant copains qu’amoureux, c’est un amour fusionnel. J’avoue que là, sans nouvelles… C’est le plus beau cadeau. Rien que le voir, ça ne pouvait pas tomber mieux. Le confort, il est pour moi", a-t-elle confié à Denis Brogniart. Et la jeune femme ne pouvait pas si bien dire. Même si elle n’a pas remporté l’épreuve, Frédéric, grand gagnant du jeu, lui a offert le droit de déjeuner en tête-à-tête avec celui qu’elle aime passionnément depuis deux ans.

Au programme : un festin pour deux, au bord de la mer. Ce confort, c’est un "rêve devenu réalité" pour Clémentine. Heureuse de retrouver son homme le temps d’un repas, la jeune femme est désormais dans « la meilleure des positions » pour aller le plus loin possible dans Koh-Lanta.