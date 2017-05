Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Le serpent !", a crié Mathilde en voyant la bête se diriger droit sur le camp. Vendredi dernier, un bien drôle de reptile a fait irruption sur le camp. Les aventuriers le savent, sur Koh-Lanta, le danger est partout. Après les scorpions, qui ont à plusieurs reprises causé du tort aux Robinsons, c'est au tour d'une couleuvre arboricole de donner des sueurs froides à certains aventuriers. "C'était un peu la panique générale parce qu'ils ne faisaient pas rire le petit", a annoncé Clémentine, la détentrice du collier d'immunité. Et d'ajouter, "moi je n'ai pas peur des serpents, au contraire, ça m'intrigue, j'adore les regarder, et donc la première idée de tout le monde, c'est qu'on allait le goûter".

Un "snack-snake"

Après avoir retiré la peau et les viscères, les aventuriers ont fait grillé la bestiole façon plancha. "On s'est fait un snack apéro", a affirmé Mathilde à la caméra. Les Robinsons sont unanimes : le serpent a le goût de poulet, voire de chips braisées au poulet rôti. Le reptile a donc été au goût de tous. Pour Mathilde, qui meurt de faim, rien n'est trop bon quand on a faim. "J'ai mangé les cacas de bulots, je mange tout ! Alors le serpent, c'était inenvisageable que je ne le mange pas, j'en avais hyper envie", a-t-elle conclu. Entre les mygales, les serpents, les scolopendres, les aventuriers de cette année sont servis !