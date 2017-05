Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ils avaient un pacte pour aller le plus loin possible ensemble dans l’aventure, mais c’est désormais du passé. Face aux multiples stratégies et coups de bluff de Sandro, Clémentine en a eu assez et, incapable de lui faire de nouveau confiance, a décidé de voter contre lui comme certains autres aventuriers.

Pour le Belge, c’est une immense surprise, puisqu’on lui avait assuré que le vote d’une partie de l’équipe blanche serait contre Marjorie. Sonné, il peine encore à comprendre ce qui vient de se passer. De son côté, Clémentine avoue tout avec son franc-parler habituel.

« Sandro, t’es bête ou quoi ? Il faut que je te dise quelque chose : je t’ai complètement berné aujourd’hui. Ton coup de bluff à la dégustation m’a fait énormément de mal parce que je voulais aller plus loin dans cette épreuve. Je suis quelqu’un de très compétitrice et je n’aime pas les tricheurs. D’un coup, je ne pouvais plus t’encadrer. »

Déterminée à vider son sac, Clémentine poursuit : « Il n’y a pas que ça. Le fait que tu rentres de ton confort et que tu fasses tout un plat pour tes histoires de lettre alors que tu venais de piquer un confort à quelqu’un… Et dès que Manu est partie, tu es venue dans l’eau avec moi pour me demander « Ça tient toujours toi, Sébastien et moi pour éliminer les Bleus ? » Voilà l’image que j’ai de toi et pourquoi j’ai voté contre toi ce soir : je ne te vois pas du tout comme quelqu’un de méritant ici. Depuis le début, tout est une question de stratégie. »

Sandro vient de comprendre que ses stratégies dans l’aventure lui ont joué un tour. Philosophe, il accepte donc la sentence du conseil malgré la grande déception de devoir quitter l’île de Koh Rong et les autres aventuriers.