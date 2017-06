Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

De l'humour, Clémentine en regorge. L'aventurière qui brille dans Koh-Lanta, affrontera très prochainement la tant redoutée épreuve d'orientation. Un <em>"cadeau"</em> inespéré pour la Savoyarde qui voulait à tout prix aller le plus loin possible dans l'aventure. Ce qui fait le caractère de Clémentine, c'est aussi et surtout son humour. Elle l'a montré lors du dernier épisode de Koh-Lanta. A quelques heures du conseil, la jeune femme semblait avoir perdu quelque chose... En effet, l'aventurière de choc ne trouvait plus ses culottes. "J’ai foutu quoi de mes culottes moi", a-t-elle déclaré. Et d’ajouter : "Si quelqu’un voit mes culottes, une violette et une bleue... J’adore me balader en culotte en plus".

Complète, naturelle et franche, la jeune femme a tenu à ironiser cette séquence sur son compte Instagram. "Je suis venue, j'ai vu & j'ai enfin vaincu. Plus de culottes, plein de poils mais un totem !! A moi l'orientation et BIM !", a-t-elle écrit il y a quelques jours. Dans son élan, Clémentine en a profité pour revenir sur ses poils sous les bras visibles lors de l'épreuve de confort. Liké plus de 4000 fois, le post a suscité une vague de réactions sans précédents de la part des internautes. "Les poils sous les bras, et alors?? Tu es une aventurière complète ça fait partie du jeu", "grand moment d'anthologie le coup des culottes, trop drôle", "les fameuses culottes, ahah Clem t'es folle !!", "Félicitations clémentine et ton caractère j'adore !! Une vraie guerrière comme moi hihihihii !! Petit bout de femme avec autant de force bravo !!", ont-il écrit.

Vendredi soir, les cinq aventuriers encore dans la course vont devoir redoubler d'effort pour la dernière épreuve de confort et d'immunité. A la clé, une place à l'orientation et les fameux poteaux !





Rendez-vous vendredi soir à 21h00 sur TF1 pour un nouvel épisode de Koh-Lanta !