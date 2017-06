Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Ça y est, on connaît enfin les quatre finalistes de l’aventure « Koh-Lanta : Cambodge » ! Après 38 jours d’aventure, voici les naufragés encore en lice pour la victoire finale.

1/ Mathilde

Elle est un peu la rescapée de cette fin de saison. La jeune femme a échappé de peu à l’élimination la semaine dernière en trouvant l’un des colliers d’immunité cachés sur le campement de la tribu réunifiée. Un collier qu’elle a logiquement sorti au conseil et qui lui a permis de rester dans l’aventure aux dépens de Claire, éliminée. Cette semaine, c’est en remportant la dernière épreuve d’immunité qu’elle a assuré sa place dans le carré final.





2/ Vincent

L’ancien rugbyman professionnel est une force de la nature, mais il a bien failli ne jamais voir l’orientation. Car il a été le premier aventurier éliminé après la réunification, victime d’un vote groupé des Rouges contre lui. L’abandon sur décision médicale de Manuella lui a finalement permis de réintégrer l’aventure. Il a ensuite remporté trois épreuves consécutives, s’affirmant comme l’un des adversaires les plus redoutables de Koh-Lanta : Cambodge.





3/ Clémentine

Elle a été la première aventurière qualifiée pour l’orientation, en héritant du collier que Mathilde avait transmis à Sandro et en remportant l’avant-dernière épreuve d’immunité !





4/ Frédéric

Comme Mathilde, le vendeur automobile des Bouches-du-Rhône a attendu les derniers jours avant l’orientation pour remporter sa première épreuve en individuel. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit de l’épreuve de confort qui lui a permis de passer une soirée et une nuit de rêve avec sa femme, venue spécialement pour l’occasion au Cambodge. Reboosté, Frédéric est désormais prêt à en découdre à l’orientation et rêve de se retrouver sur les poteaux.