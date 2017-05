Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Clémentine a un caractère bien trempé ! Entraîneuse de badminton, la jeune femme a la compétition dans le sang et une folle envie de victoire. Après avoir perdu une épreuve de confort, l’aventurière s’est énervée et a jeté son seau par terre.

Cette semaine, les aventuriers s’affrontent dans une épreuve de confort en binôme. Pour cette épreuve, chaque aventurier doit aller en mer avec un seau percé pour chercher de l'eau. Il faut ensuite revenir le plus vite possible vers son partenaire resté sur la plage pour que ce dernier transvase le liquide dans un réceptacle. Le but étant de faire tomber le bambou ! Pendant toute l’épreuve, deux binômes dominent : Claire et Sébastien sont très rapides tandis que Clémentine et Frédéric sont très appliqués. Finalement, Claire et Sébastien devancent les deux aventuriers et remportent le gain très convoité. Ils vont partir dans la ville de Kep connue pour son marché de crabes bleus.

Déçue par cette défaite, Clémentine laisse exploser sa colère. Elle le seau au sol : "On était nul, ça m’agace", déclare-t-elle. Et d’ajouter : "J'en ai ras le bol de perdre." Mais Clémentine reprend rapidement ses esprits. Et pour cause, la jeune femme possède deux avantages considérables cette semaine : un collier d’immunité et un double vote. Malgré ses doutes, elle sait qu’elle n’est pas en danger.