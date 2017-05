Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, les aventuriers sont partis à la chasse aux secrets colliers sur le camp pour trouver au moins un collier et se protéger lors du conseil.

Les règles ont changé dans Koh-Lanta cette saison. Des colliers d’immunité individuels ont été placés sur le camp de la tribu réunifiée. Si un aventurier trouve un collier, il pourra le garder pour lui ou le donner à un autre aventurier qui pourra être protégé lors du prochain conseil. La semaine dernière, Clémentine a reçu un collier d’immunité de la part de Sandro, éliminé de l’aventure. La jeune femme est donc protégée cette semaine. Comme elle ne se sent pas menacée, elle ne veut pas le jouer au conseil. Elle décide d'en parler à son binôme Frédéric !

Les stratégies se mettent en place sur le camp réunifié. Vincent et Corentin tentent par tous les moyens de trouver l'un des colliers cachés. Ils s'entraident car ils se sentent menacés : "Je cherche ce collier pour me mettre à l’abri. Je ne sais pas si je le trouve si je le garde discrètement ou si j'en parle à tout le monde. Je ne sais pas encore quelle stratégie je vais adopter" confie Vincent. De leurs côtés, les autres aventuriers se mettent aussi à la recherche de ce précieux sésame tandis que Clémentine doute et espère conserver son avance sur les autres aventuriers...