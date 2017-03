Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Tous les deux fans de tatouages, Jesta et Benoît en possèdent une bien belle collection. Mais savez-vous le nombre exact de tattoos dessinés sur leurs corps ?

Ce n'est un secret pour personne : Jesta et Benoît sont accros aux tatouages. Installés ensemble à Toulouse suite à leur participation à Koh-Lanta, les deux amoureux partagent absolument tout ensemble, y compris leur séance chez le tatoueur. Il y a peu, la finaliste de la dernière saison du jeu d'aventure est retourné chez le tatoueur. Cette fois, c’est sur le biceps gauche qu’elle s’est fait dessiner un nouveau motif floral. Un nouveau tattoo qui n'a pas été sans douleur, si l'on se fie à la vidéo postée sur les réseaux sociaux... Mais alors, savez-vous combien de dessins possèdent le couple à eux deux ? Le chiffre va faire grincer des dents... Le couple d'aventuriers ne possède pas moins de 27 tatouages dessinés de part et d'autre de leur corps.

C'est sur le plateau de Quotidien présenté par Yann Barthès que Jesta et Benoît ont fait part de leurs tattoos, dont ils sont fiers. Ce qui a interpellé l'animateur, c'est la signification du dessin écrit sur le pectoral gauche du gagnant de Koh-Lanta Johor. "Il y a marqué : 'Ce n'est pas la force de tes coups qui comptent, c'est combien de coups tu peux encaisser tout en continuant d'avancer.", avance-t-il. Les deux héros-amoureux sont loin d'être les seuls à posséder une aussi belle panoplie de tatouages sur le corps...

Souvenez-vous, en saison dernière, Lau avait surpris ses camarades de par sa musculature et son impressionnante collection de tatouages sur tout le corps. "Je ne sais même pas combien j'en ai", glisse-t-il à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien. il y a aussi Cécilia. La jeune Parisienne possède 4 grands tatouages qu'elle expose à Yann Barthès et aux autres aventuriers. "J'en suis très fière", avance-t-elle. Plus discret, Teheiura. L'aventurier emblématique de Koh-Lanta en 2011 possède 3 tatouages sur différentes parties de son corps...