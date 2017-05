Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"C'est les poissons à Frédéric", déclare fièrement Corentin après que Frédéric soit revenu de sa pêche avec Claire. Il faut dire que l'aventurier a ramené avec lui un beau barracuda. L'aventurière, quant à elle, est revenue la casserole pleine de bulots. Alors forcément, le sudiste de l'aventure avait les yeux grands écarquillés en voyant toute cette nourriture pointer le bout de son nez... à tel point qu'il en a perdu son latin. Mais, c'était sans compter sur Mathilde, qui l'a repris illico presto. "Les poissons DE Frédéric", a crié l'étudiante en langues de 21 ans. Avec elle, on ne rigole pas avec le français ! Visiblement ravi de voir débarquer du poisson frais sur le camp, Vincent n'a pas résisté à l'idée de fredonner "Barracuda". Un clin d’œil direct à la chanson phare de Claude François, Alexandrie, Alexandra.

Corentin quitte Koh-Lanta la tête haute

Vendredi, c'est Corentin qui a quitté Koh-Lanta. Dans une interview accordée à MYTF1, le jeune homme est revenu sur son éviction. Un départ qui s'est fait sans trop de regrets pour le Gersois. "Je n’ai aucun regret. J’ai participé à l’aventure de ma vie. Après je pense que j’aurais pu aller plus loin ! Je me voyais déjà dans le carré final…", a-t-il déclaré. Après plus de 27 jours de survie, l'aventurier ne retient que du positif de cette aventure hors du commun. "J’ai appris que je pouvais être un petit aventurier. En partant, tout le monde m’a dit ‘Mais qu’est-ce que tu fais ? Ce n’est pas une aventure pour toi’. On me voit plus dans une émission comme Secret Story que Koh-Lanta", confie-t-il avec humour à MYTF1.