Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Alors que Marvyn vient d'être éliminé par les aventuriers de la tribu réunifiée, il demande aux autres qui a fait pencher la balance en sa défaveur. Maxime lève alors la main et justifie son changement de vote, alors que la stratégie mise en place par les Jaunes prévoyait d'éliminer Romain.

"On avait fait un pacte avec les Rouges au début de l'aventure, peut-être un peu précipitamment pour moi, parce qu'on s'entendait tous très bien, détaille le restaurateur lyonnais. J'avais décidé derrière, avant la réunification, de mettre sur la sellette Sébastien ou Romain, par rapport à différentes choses. Sébastien, j'ai eu un doute à un moment donné par rapport à sa personne, à des comportements et des mots employés... "

Stupéfaction pour Sébastien, intouchable au conseil après avoir remporté l'épreuve d'immunité, et qui tombe complètement des nues. "Alors là, j'aimerais bien savoir", demande-t-il alors à Maxime. Le routier veut des explications, que Maxime va lui donner, sans détours. "C'est ta manière de te comporter parfois, de ne pas accepter la défaite, tu as un regard parfois un peu revolver... Dans tes attitudes, il y a des trucs que je ne comprends pas."

Ce que Maxime ne digère pas surtout, ce sont les mots employés par Sébastien quand il était venu sur leur camp après la défaite des Rouges qui les privait de l'appel téléphonique à leurs proches. "C'était fort. "Planter un poignard", tu nous as fait comme ça", explique-t-il en tapant du poing sur sa poitrine. Il répète plusieurs fois les mots qui lui ont fait mal. Sébastien ressent alors le besoin de justifier cet épisode.

"Je pense que si j'avais gagné ce confort, j'aurais été content, mais j'aurais été plutôt humble". Il est immédiatement coupé par Maxime. "Arrête ! Tu sais très bien, on est coupés du monde, la réaction qu'on a eue est complètement naturelle ! Oh ! Je vais avoir un appel de ma femme qui est enceinte de 8 mois... On explose tous à ce moment-là, dis pas que tu n'exploses pas ! Vous gagnez ce confort, tu sais que tu vas appeler ta femme et tes gosses, tu vas me dire que tu restes humble ? Mais tu exploses de joie ! Arrête tes conneries !"

Sébastien est déçu de la réaction de Maxime et Fabian, en qui il avait une totale confiance. Le Nordiste, qui avait parlé au nom de tous les Rouges lors de cet épisode, est visiblement marqué par ces révélations. Pas sûr en tout cas que les choses rentrent dans l'ordre parmi les anciens à l'issue de ce conseil houleux !