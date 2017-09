Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Pour les Jaunes et les Rouges, une seule obsession en arrivant sur le campement : trouver l'eau. Pour certains, c'est un casse-tête. Mais pour d'autres, c'est plutôt chose aisée...

Pour les 20 aventuriers qui ont rejoint l'aventure aux Fidji, un seul mot d'ordre : trouver de quoi se nourrir sur le camp. Pendant plusieurs semaines, les Robinsons vont devoir se débrouiller par leur propre moyen pour trouver de quoi survivre dans la jungle. A peine arrivés sur le camp, les Rouges ont farfouillé leur île à la recherche d'une denrée rare : l'eau. Et c'est les filles qui sont partis à la recherche de l'eau. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont été vite en besogne. Il ne leur a fallu que quelques minutes seulement pour trouver l'eau. Dans la foulée, elles ont mis la main sur un cocotier qui regorgeait de noix de coco, mais aussi du manioc et des fruits de la passion...

Chez les Jaunes, c'est une tout autre histoire. Les aventuriers ont eu plus de mal à apprivoiser la nature. Tiffany, qui a la phobie des araignées, a eu beaucoup de mal à chercher l'eau, tant sa tête était prise dans les toiles de ces insectes. Il faut dire que l'étudiante en art dramatique a toujours vécu avec les siens et n'a jamais manqué de rien. En participant à Koh-Lanta, elle veut prouver à sa famille et ses amis qu'elle est capable de vivre dans des conditions difficiles. Alors, pour trouver l'eau, il va falloir s'armer de patience... Mais pas trop quand même ! Car le temps presse.