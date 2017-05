Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

« C’est certain qu’ils vont nous faire un truc de mec », déclare Kelly la veille du conseil. Dubitatives depuis le départ de Sandro, les filles encore dans la course essayent de revoir leur stratégie. Car elles le sentent, les garçons préparent un coup pour sortir l’une d’entre elles. Et elles n’ont pas tort. Frédéric n’a qu’une idée en tête : voter contre Kelly et faire courir le bruit qu’il veut éliminer Clémentine pour lui faire sortir son collier d’immunité lors du conseil. Il décide de parler de sa stratégie bien pensée avec Mathilde, ex-Bleue… Pour l’aventurier, Kelly est celle qui mérite le plus de sortir. « Elle m’a démolie », a-t-il affirmé à son amie. « Le fait qu’elle ait perdu hier à l’épreuve… Je pense qu’il faut voir un petit peu plus loin que ça, donc je vais voter pour Kelly et faire croire qu’on va éliminer Clémentine pour faire sauter le collier ».

Corentin en danger…

Mais Mathilde, très proches des autres filles ne pouvait pas garder cela pour elle. Tombées des nues, les aventurières démarrent au quart de tour et élaborent une stratégie en sous-marin : Corentin, « le garçon le moins actif du camp » selon ses dires, devraient partir ce soir. Clémentine est remontée comme un coucou « Corentin n’a aucun mérite depuis le début, je vais leur dire, c’est juste pas possible. Si on joue au mérite, c’est le prochain à partir », déclare-t-elle à ses copines. Ulcérée, la Savoyarde se rend compte que son rêve de tribu blanche s’effondre. Kelly est catégorique, Corentin doit partir ce soir. C’est aussi la pensée de Marjorie… Qui sera éliminé ce soir ? La réponse dans quelques minutes…