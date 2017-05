Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Ces derniers jours sont difficiles pour Corentin sur le camp ! Alors que les aventuriers se sont retrouvés en binôme à la suite d’un tirage au sort, il est tombé en duo avec Kelly : "C'était le pire tirage au sort" lâche le jeune aventurier. Quelques heures plus tard, Kelly et Corentin ratent l’épreuve d’immunité, Une situation compliquée puisque les autres aventuriers veulent rester sur la ligne de conduite qu’ils se sont fixée après le retour de Vincent en votant désormais au mérite et en éliminant donc en premier lieu les aventuriers qu’ils considèrent comme les plus faibles.

Si Corentin est jugé un peu laxiste sur le camp, il s'est lié d'amitié avec certains aventuriers. Ainsi, il s’entend très bien avec Vincent. Cependant malgré sa bonne humeur, Corentin est finalement éliminé et entraîne par la même occasion Kelly dans sa chute… Malgré son éviction, l’aventurier reste fair-play : "J'aimerais tellement être à votre place ne lâchez rien et allez jusqu'au bout", déclare-t-il avant de partir. La sentence est difficile pour Corentin qui avait très envie de poursuivre l’aventure...