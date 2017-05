Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

L’épreuve d’immunité est une épreuve redoutée par tous les aventuriers. Et pour cause, elle demande une grande concentration et permet surtout d’être immunisé lors du prochain conseil. Après avoir trouvé le message de Denis Brogniart, les aventuriers arrivent sur la plage et sont rejoints par Claire et Sébastien. Mathilde porte le totem et le donne à Claire qui l'a gagné la dernière fois.

Dans cette épreuve, chaque binôme est relié à une corde par une boucle. Le principe est de suivre le parcours emprunté par la corde. Alors que Corentin est en binôme avec Kelly, il est à la traîne durant l’épreuve. Les deux aventuriers arrivent en dernier derrière les trois autres binômes. Une déception pour Corentin qui espérait obtenir au moins un totem au cours de l’aventure. Kelly et Corentin sont "catastrophés" autant pas leur performance que par le danger de l'élimination : "On s'en est pas sorti du tout, c'était catastrophique", a déclaré Kelly à la fin de l'épreuve.