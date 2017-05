Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Tout le monde est d’accord sur le camp : une tribu blanche, une vraie tribu réunifiée, est en train de voir le jour sur l’île. Tout le monde sauf Claire qui n’est pas du même avis que ses camarades et le fait savoir lors d’une mise au point pendant le conseil.

« Je pense que ce soir je vais un peu dénoter, commence la coach sportif quand Denis Brogniart lui demande si elle partage l’avis des autres aventuriers. On est devenu une tribu blanche et je me sens blanche. Mais je pense aussi que le départ de Manuella a fait basculer beaucoup de choses. »

La Lotoise poursuit son raisonnement en avançant ses arguments : « Ils étaient en supériorité, ils étaient six, on était quatre. Ils perdent un des leurs et l’un des nôtres revient, on se retrouve à cinq-cinq. Et là ce n’est plus la même chose. Je pense que si on était arrivés à six contre quatre, il y aurait une stratégie pour continuer à sortir les Bleus. »

Cette réflexion ne manque pas de faire réagir les ex-Rouges, notamment Clémentine. « Quand on regarde un peu l’attitude de Claire sur le camp, elle ne reste qu’avec les ex-Bleus. C’est la seule qui au fond se croit encore bleue. » Pour se justifier, Claire avance entre autres qu’elle n’a pas d’affinités avec Kelly à cause de leurs modes de vie « très différents ». « C’est vrai que je ne marque pas des points en disant ça ce soir, mais au moins j’aurai dit ce que je pense. » A bon entendeur.