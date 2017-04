Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est en position de force que Sandro est arrivé pour son face-à-face avec Mathilde, l’ambassadrice bleue. Car le Belge avait beaucoup d’atouts dans sa manche avant d’aborder ce moment stressant et peut-être décisif pour l’avenir de la tribu réunifiée.

« Koh-Lanta, c’est vraiment l’aventure de ma vie, confie-t-il d’emblée à Mathilde. Ça fait des années que je me bats pour, je n’ai pas envie de jouer mon aventure à l’aube de la réunification. Je n’ai pas envie qu’on en arrive au tirage au sort. »

Commence alors une partie d’échecs entre les deux ambassadeurs dont le vendeur automobile va sortir gagnant. Car ce que Mathilde ignore, c’est que les Rouges ont décidé entre eux que Sandro proposerait l’élimination de Yassin aux Bleus ! L’issue de cette rencontre est donc jouée d’avance. Ne reste plus à Sandro qu’à tirer profit de la situation, ce que le Belge va faire à la perfection.

D’abord en lui offrant « 66 % de chances d’être à l’orientation » si jamais elle acceptait de désigner un Bleu pour l’élimination directe. Il sait pertinemment que l’étudiante en langues refusera puisque les Bleus sont déjà en infériorité numérique. Mais avec cette proposition, il prépare son coup suivant. Qui va être un coup de maître !

Désireux d’éviter le tirage au sort, Sandro évoque la possibilité de mettre le nom d’un aventurier rouge dans la balance. Mais pas sans contrepartie…Il veut le collier de Mathilde pour assurer ses arrières, prétendant que les Rouges lui en voudront d’avoir éliminé un Rouge. D’autant qu’il fait également mine d’être intéressé par la possibilité de se joindre aux Bleus pour ensuite éliminer les Rouges un par un ! « Tu me demandes de trahir tous les Rouges et de débarquer chez les Bleus que je ne connais pas, t’imagines ce que tu me demandes ? Sans un collier qui me serait attitré, c’est impossible. »

Et voilà comment Sandro obtient la parole de Mathilde qui s’engage à lui donner son collier d’immunité dès leur retour sur le camp ! Mais le Belge voit encore plus loin et, habile, ne promet pas qu’il rejoindra les Bleus à coup sûr. « Pour l’instant, je suis à 70-30 de rejoindre les Bleus », lui dit-il, alors qu’il a en fait déjà fait son choix. De son côté, Mathilde est persuadée de réussir son coup en attirant Sandro dans les filets bleus. Ravie de pouvoir obtenir la tête d’un Rouge, qui plus est l’un des meilleurs éléments de l’équipe, l’étudiante est prête à sacrifier son collier sans attendre le prochain conseil, alors qu’elle n’a aucune certitude que le Belge votera avec les Bleus…

Résultat, la stratégie de Sandro est une réussite totale : Yassin, adversaire redoutable, est éliminé de l’aventure, lui récupère le collier de Mathilde et votera quand même contre un Bleu au conseil ! What else ?