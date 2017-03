Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

« Aujourd’hui, il n’y a rien à gagner. En revanche, tout à perdre. » Les mots de Denis Brogniart avant l’épreuve de confort de Koh-Lanta : Cambodge ont de quoi susciter l’étonnement et la curiosité des aventuriers.

Et pour cause ! Le prochain épisode de la saison nous réserve un coup de théâtre de taille : il n’y aura bientôt plus que deux équipes dans le jeu ! Car l’équipe qui arrivera troisième et dernière de ce jeu de confort sera purement et simplement dissoute… « Nous nous battons, la couleur avec, le bleu a sa place », assure Kelly, déterminée à ne pas abandonner sa tribu. « C’est l’épreuve à ne pas perdre », ajoute Sandro pour les Sokka. « Le rouge c’est Koh-Lanta, donc les Rouges resteront là », affirme quant à lui Bastien au nom des Bokor. L’épreuve promet d’être haletante !

Qui des Jaunes, des Rouges ou des Bleus sera contraint de troquer son foulard contre un autre ? Quels aventuriers seront répartis dans les deux équipes victorieuses ? Et quelles stratégies vont désormais adopter les aventuriers face à ce chamboulement total et inattendu ? Réponse vendredi soir, à partir de 20h55 sur TF1 !

