Après la réunification et le retour du dernier exilé, une nouvelle surprise risque de désarçonner les aventuriers de Koh-Lanta. En effet, à l’issue de l’épreuve d’immunité, le perdant sera éliminé d’office, sans passer par le conseil.

Lors du prochain épisode de Koh-Lanta – Le combat des héros, de nombreux rebondissements attendent les aventuriers, et non des moindres. A peine la réunification officialisée, ces derniers vont devoir faire face à deux annonces qui risquent de les déstabiliser. En effet, au cours de ce septième épisode, ils vont ainsi apprendre l’existence l’île de l’Exil et voir revenir le vainqueur du dernier duel, soit Clémentine, soit Jérémy. Mais un autre événement inattendu attend les aventuriers.

En effet, l’épreuve d’immunité du nouvel épisode de Koh-Lanta – Le combat des héros va leur réserver un énorme coup de théâtre. Si habituellement, les aventuriers s’affrontent âprement pour remporter l’épreuve et ainsi gagner le totem synonyme d’immunité au prochain conseil, ces derniers vont également devoir tout faire pour ne pas arriver bon dernier. En effet, le perdant n’aura pas de deuxième chance : le candidat malheureux sera éliminé immédiatement, sans même passer par le conseil. Son aventure prendra ainsi fin sans même pouvoir repasser par le campement.

Alors pour découvrir qui de Jérémy ou de Clémentine remportera le dernier duel et regagnera l’aventure et quel sera le malheureux aventurier qui quittera le jeu à l’issue de l’épreuve d’immunité, sans passer par le conseil, rendez-vous ce vendredi 27 avril sur TF1 à partir de 21h.

En attendant, on vous propose de découvrir cette épreuve d’immunité expliquée par Denis Brogniart dans la vidéo ci-dessus.

Et ci-dessous, découvrez l’arrivée de Jérémy sur l’île de l’Exil, accueilli par Clémentine.