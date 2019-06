Cyril, éliminé : "Je n'avais pas l'intention de laisser mon rêve s'envoler"

Jusqu'au bout il aura tout tenté. Le plus fin tacticien de cette édition de “Koh-Lanta” a tiré ce vendredi 14 juin sa révérence, mais avec quel panache ! Découvrez son interview pour MYTF1.

Cyril, la sentence est irrévocable : vous êtes éliminé aux portes de la finale...

C’est évidemment la place que personne ne veut. J’ai fait les poteaux au premier jour de l’aventure et il ne me manquait plus que l’épreuve d’orientation pour faire la totale. Mais le fait de partir de cette façon,ne me laisse aucun regret. Je sais que j’ai tout donné et j’ai remis mon destin dans les mains du hasard.

Comment vous est venue cette idée de tirage au sort ?

J’étais assez démoralisé la veille quand j’ai compris que j’étais sur la sellette. Je ne pouvais rien faire contre Maud, après tout ce qu’on avait vécu ensemble. Il fallait que je trouve une alternative à mon élimination, que je sauve ma peau, encore une fois. Mais comment y arriver ? C’est ma connaissance de Koh-Lanta et mon amour pour l’émission qui m’ont permis de trouver une solution pendant la nuit. J’ai fait appel à mes souvenirs pour retrouver cette règle qui annule le double vote et convient à une égalité. Je réduisais ainsi mes chances de sortie à 50%. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir jusqu’à la dernière seconde, pour sauver ma place. C’est Clo qui en a fait les frais mais je n’ai aucun scrupules de ce côté là.

Vous avez été en sursis dès les premières minutes de la réunification. C’est presque une victoire d’être arrivé aussi loin ?

Quand Alexandre se fait éliminer au premier conseil de la tribu réunifiée, je comprends que nous sommes en danger. Certes, j’avais un collier mais ce n’est pas lui qui m’emmènerait jusqu’en finale. On a dû trouver des solutions tout de suite, puiser dans nos ressources, aller chercher une protection. On n’avait pas l’intention de laisser notre rêve s’envoler ! Avec Maud, on a vraiment réussi à rééquilibrer les forces en ayant 2 rouges, 2 jaunes, 2 bleus. Dans Koh-Lanta, rien n’est jamais joué d’avance.

Vous semblez connaître tous les rouages du jeu...

Je suis joueur avant tout ! Je suis venu à Koh-Lanta pour jouer et pas seulement pour vivre une aventure de survie. Je pense avoir un sens du jeu que d’autres n’avaient pas comme Mohamed par exemple, qui a davantage laisser parler ses émotions. Je ne regrette pas de l’avoir éliminé même si au départ, je me voyais aller loin avec lui. Nous avions une vraie affinité et comme il l’a dit, il avait un boulevard pour aller jusqu’en finale. Maintenant, son attitude l’a desservi et son élimination m’a sûrement permis d’aller plus loin que prévu. On ne le saura jamais !

Comment on parvient à gagner Koh-Lanta ? Est-ce qu’une Cindy peut être aussi méritante qu’un Maxime ?

Pour moi, Koh-Lanta n’est pas qu’un jeu d’aventures. Le mérite ne se gagne pas que sur les épreuves. Il se gagne aussi en mettant au point des stratégies pour ne pas être éliminé. La bonne stratégie peut aussi être de ne gagner aucune épreuve individuelle pour rester discret et ne pas avoir de cible sur le dos. La personne qui gagne à Koh-Lanta, c’est celui qui a été le plus malin. Soit parce qu’il a réussi à se mettre en retrait, à se faire apprécier, soit parce qu’il est parvenu à faire des alliances intelligentes. C’est une alchimie très délicate Koh-Lanta, un mélange de performance et de personnalité.

Quels sont les aventuriers de Koh-Lanta qui vous ont le plus inspiré au fil des saisons ?

J’ai plusieurs aventuriers en tête et ce ne sont pas forcément les plus stratèges ou les plus sportifs. Ce sont de gens qui ont une grande sensibilité comme Amel, la gagnante de la saison 2. C’est vraiment elle qui m’a donné envie de faire Koh-Lanta. Grégoire aussi, de la saison 7 (gagnant du “Choc des héros” en 2010, ndlr), parce que c’était un outsider. J’ai toujours aimé ceux qui arrivaient à se sortir de l’impensable. Ces personnes qui arrivaient toujours à trouver une solution là où on pensait qu’il n’y en aurait pas.

Participer à Koh-Lanta, c’était un rêve pour vous ?

Cela fait des années que je postule au casting de Koh-Lanta. En 2016, à New York, j’ai été victime d’une violente agression par un gang, qui a failli me coûter la vie. J’ai eu peur, en plus de tout le reste, de voir échapper mon rêve de participer un jour à cette aventure. Quand on vit un événement d’une violence pareille (Cyril a été victime d’une hémorragie cérébrale le plongeant dans le coma, ndlr), on ne sait pas si on va pouvoir remarcher correctement, si on va pouvoir reprendre une activité sportive ou tout simplement reprendre une vie normale… Alors m’imaginer dans Koh-Lanta, me paraissait impossible. Dans l’émission, on ne parle quasiment jamais de cet événement qui a bouleversé de ma vie et c’est tant mieux. Ça montre que ma personnalité et ce que j’ai proposé étaient plus intéressants à raconter.

Vous avez récemment posté un posté une photo sur Instagram, en réponse aux commentaires haineux que vous pouvez recevoir.

Quelques jours auparavant, Cindy avait annoncé sa grossesse avec beaucoup d’humour sur Instagram. On la découvrait la tête au dessus des toilettes avec son petit-ami, et en légende : “Cette fois-ci, ce n’est pas une gueule de bois… mais bien la fin de 3-4 mois de nausées”. J’ai pris la même photo et commencé mon message avec ces mêmes mots. Derrière ce petit clin d’oeil amusant, je voulais dénoncer les messages haineux et homophobes que je peux recevoir depuis ma participation à Koh-Lanta. J’en reçois peu en comparatif des centaines de messages de soutiens que je peux lire mais je ne voulais pas faire comme s’ils n’existaient pas. Ces personnes savent très bien ce qu’ils font et la violence dont ils font preuve mais on ne doit en aucun cas, banaliser ces comportements. Moi, je ressens une grande fierté d’être, avec Thomas (son petit-ami, ndlr), le premier couple LGBT à être exposé dans Koh-Lanta. C’est tout naturellement que les téléspectateurs ont fait sa connaissance et que je l’embrasse quand il vient à l’épreuve de confort. J’étais fier de lui faire partager une partie de ce jeu et sans le vouloir vraiment, de faire passer un message de tolérance et d’ouverture.

En quoi cette aventure a changé votre vie ?

Je réalise maintenant que ma vie ne doit pas se résumer à être enfermé dans un bureau pour tenter de gagner un sou. Je suis en train de réfléchir à ce que sera ma vie dans quelques temps, et qu’est-ce qui sera possible ?

Parmi les 5 finalistes, qui avez-vous envie de voir gagner cette édition de Koh-Lanta ?

Maud à fond ! C’est mon binôme depuis le premier jour de l’aventure, une partie de mon histoire dans Koh-Lanta. Si elle gagne, c’est une partie de moi qui gagne. On se sera poussés jusqu’à la finale !

