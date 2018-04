Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les Ambassadeurs, c’est toujours l’un des grands moments de Koh-Lanta. Lors de cette réunion au sommet entre deux aventuriers, chacun appartenant à une équipe différente, le sort d’un autre aventurier se joue souvent. Les deux Ambassadeurs peuvent également décider d’aller jusqu’au tirage au sort et de risquer l’élimination définitive, mais cette fois il n’en a pas été question dans le Combat des héros.

En découvrant que Yassin était l’Ambassadeur des Rouges, Dylan a tout de suite compris qu’ils trouveraient un terrain d’entente. Les deux hommes s’apprécient et se respectent et il était hors de question pour eux que l’un des deux sortent à l’issue de ce rendez-vous capital. Ils ont donc très vite cherché un nom sur lequel se mettre d’accord.

Après réflexion, et explications détaillées des deux côtés, Yassin et Dylan ont finalement décidé de mettre fin à l’aventure de Ludovic ! Yassin n’a en effet pas apprécié que le Franc-comtois veuille l’éliminer sans le connaître quand il était chez les Jaunes. Il lui reproche également son rapprochement avec Nathalie, Jérémy et Candice qui a mené à la formation d’un petit groupe de quatre aventuriers au sein des Rouges recomposés, planifiant en secret d’éliminer soit Yassin, soit Cassandre, soit Javier en cas de conseil.

Ludovic quitte donc l’aventure sans pouvoir se défendre, condamné par le choix des deux Ambassadeurs. Il restera dans l’histoire de Koh-Lanta comme le premier aventurier à avoir fait deux fois le feu, dans deux équipes différentes !