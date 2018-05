Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pascal et Clémence étaient les deux aventuriers finalistes de Koh-Lanta : le Combat des héros. D’un côté Pascal, vainqueur pour la deuxième fois de la mythique épreuve des poteaux, premier aventurier à réussir cette prouesse depuis Jade ; de l’autre Clémence, victorieuse lors de sa première participation il y a douze ans, choisie par Pascal pour l’accompagner face au jury final.

Les membres du jury final justement ont voté à l’issue de l’ultime conseil de l’aventure pour départager les deux finalistes. Et c’est Clémence qui remporte ce Combat des héros face à Pascal. La native de Foix a su tracer sa route dans cette aventure en s’alliant dès le début avec notamment Pascal et Javier au sein des Rouges. Forte dans les épreuves, notamment les épreuves d’équilibre et de patience, Clémence devient la première aventurière de l’histoire de Koh-Lanta à remporter le jeu et donc les 100 000 euros promis au vainqueur.

Elle remporte le Combat des héros en obtenant 5 voix contre 4 voix pour Pascal qui passe donc une nouvelle fois à côté de la victoire finale après avoir perdu sa première finale contre Wendy dans Koh-Lanta : Thaïlande. Clémence aura prouvé quant à elle qu’elle est une véritable aventurière, déterminée à atteindre ses objectifs.