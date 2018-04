Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’était un duel qui promettait d’être haletant. Face à face, deux aventurières aguerries dont l’une, Tiffany, finaliste de Koh-Lanta : Fidji ; de l’autre côté, Raphaële et ses deux victoires consécutives en duel contre Julie puis Cédric.

Pour ce duel arbitré par Denis Brogniart, les deux naufragées devaient empiler des structures de tailles différentes pour former des colonnes servant de base à un plateau et répéter l’opération trois fois. Un jeu de logique et de vitesse peu évident. Et comme lors des deux précédents duels qu’elle avait remportés, Raphaële a très vite pris l’ascendant sur son adversaire.

Tiffany a en effet paniqué devant la difficulté et, voyant qu’elle n’arrivait pas à monter des colonnes de tailles égales, a même écrasé quelques larmes. Le temps perdu à monter le premier étage de sa structure était trop important. Face à elle, Raphaële, pleine de maîtrise et de sang-froid, ne tremblait pas au moment de conclure en posant le troisième plateau tout en haut de son édifice.

Pour Tiffany, c’est une immense déception, elle qui revenait aux Fidji quelques mois seulement après sa première participation. L’aventure s’arrête définitivement pour elle et c’est Raphaële qui reste en course pour peut-être réintégrer la tribu blanche après la réunification.