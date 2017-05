Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Elles sont deux femmes pour trois hommes ! Après plus de 30 jours d'aventure, seules deux filles sont encore dans la course. D'un côté, il y a Clémentine. En remportant l'épreuve d'immunité la semaine dernière, la Savoyarde est assurée d'aller à l'épreuve d'orientation. De même, son vote noir et son collier d'immunité font de la jeune femme une aventurière redoutable. D'un autre, il y a Mathilde. La semaine dernière, l'étudiante en langues a épaté tout le monde en sortant ni vu ni connu un collier d'immunité de son sac. Sachant pertinemment qu'elle devait partir, elle a retourné l'île à la recherche du précieux sésame. Un joli coup pour la jeune femme qui a sauvé sa peau in extremis.

Entre Mathilde et Clémentine, l'amitié est au beau fixe. Solidaires, les deux jeunes femmes espèrent aller ensemble le plus loin possible. D'ailleurs, vendredi dernier, la Savoyarde a fait une déclaration touchante à son amie quelques heures avant le conseil d'immunité. "Je suis très contente de t'avoir rencontré, on a vécu des trucs vraiment cools, rien que dès le début quand t'y penses, t'es pas prise de tête, je ne suis pas prise de tête", lui a-t-elle avoué. Même son de cloche une fois l'aventure terminée. Sur les réseaux sociaux, les deux pionnières de Koh-Lanta Cambodge sont plus proches que jamais. A coup de déclarations par tweets et photos Instagram interposés, les deux "kohpines" ne comptent pas se perdre de vue de sitôt.