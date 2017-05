Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C’est un retournement de situation qui a lieu lors du dernier épisode de Koh-Lanta diffusé vendredi 5 mai sur TF1. Alors que Sandro ne pensait pas être en danger, 6 de ses coéquipiers ont décidé de l’éliminer. Remontée depuis plusieurs jours, Clémentine a décidé de régler ses comptes avant de voir partir son ancien ami. "Je t'ai complètement berné aujourd’hui. Depuis la dégustation, j’étais à fond dans cette épreuve et tout ton tralala et ton coup de bluff m’ont fait énormément de mal et je n’aime pas les tricheurs. Tu es passé de quelqu’un que j’appréciais à quelqu’un qui d’un coup, je ne pouvais plus t’encadrer", a annoncé la jeune femme avant d’ajouter, "le fait que tu rentres de ton confort et que tu fasses tout un plat pour une histoire de lettres alors que tu venais de nous piquer un confort… Je ne te vois pas du tout comme quelqu’un de méritant ici".

Un vote noir pour sa "maman"

Des propos qui sont lourds à entendre, certes, mais qui permettent à l’aventurier de mieux comprendre les raisons de son élimination. "J’accepte cette décision, puisqu’à partir du moment où plus de personnes que d’autres veulent mettre mon nom, j’accepte la sanction". Malgré son élimination, Sandro garde la tête haute. Avant de quitter l'aventure, ce dernier remet son vote noir à Marjorie, qu'il considère comme sa "maman" dans le jeu. L’aventurière aura donc la chance de voter deux fois lors du prochain conseil.