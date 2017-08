Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il est jeune, il joue au rugby et il est surtout toujours de bonne humeur. Voici André, 19 ans, étudiant en BTS commercial à Orléans (Loiret).

Il a 19 ans, dont quinze ans de rugby derrière lui. Autant dire que l’esprit de compétition, ça le connaît ! André est un jeune étudiant en BTS commercial à Orléans dans le Loiret. Et il a décidé de se lancer un nouveau défi en participant à l’aventure Koh-Lanta : Fidji !

« J’ai vraiment l’image du gars un peu marrant et irresponsable », lance-t-il d’entrée dans son portrait, visible en vidéo ci-dessus. Pour ceux qui le connaissent, André est « un nounours gentil, pas méchant, qui ne veut de mal à personne ». « Je ne dégage pas du tout l’image de quelqu’un de sérieux ou de compétiteur », ajoute-t-il avec un sourire malicieux.

Et si André participe à Koh-Lanta, c’est en partie pour prouver à tous ceux qui le voient encore comme un enfant qu’il est un adulte, un vrai ! Nul doute que ses capacités physiques seront un atout pour l’équipe des Jeunes. Car l’étudiant fan de rugby, du haut de ses 19 ans, intégrera l’équipe des Jeunes (à savoir ceux qui ont moins de trente ans) dans ce choc des générations face aux anciens qui s’annonce explosif ! Une nouvelle saison qui verra également l’apparition du Paradis perdu, un îlot sur lequel sont cachés onze coffres renfermant des récompenses pour les aventuriers qui les trouveront.

Alors rendez-vous le 1er septembre, à partir de 20h55 sur TF1, pour le premier épisode de Koh-Lanta : Fidji !

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :