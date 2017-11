Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Après deux semaines d’absence, Koh-Lanta : Fidji revient vendredi prochain et vous n’allez pas être déçu. Denis Brogniart a en effet réservé une petite surprise aux huit aventuriers encore présents aux Fidji : ils vont devoir participer à un tirage au sort pour disputer les trois prochains jours de leur aventure en binôme !

On le sait, quand Koh-Lanta se dispute par équipes de deux, les surprises ne manquent pas. Car non seulement les naufragés seront à deux pour disputer chaque épreuve, mais ils devront également se présenter au conseil en binôme. Ce qui signifie que l’aventurier qui récoltera le plus de voix contre lui au conseil sera éliminé et entraînera dans sa chute la personne avec laquelle il a disputé les deux précédentes épreuves.

Le tirage au sort a désigné les binômes suivants : Romain sera avec Marguerite, Maxime se retrouvera avec André, Tiffany disputera les épreuves avec Mélanie et Sandrine fera équipe avec Magalie. Toutes les cartes sont donc redistribuées pour cet épisode qui promet. Quelle équipe remportera la précieuse épreuve d’immunité ? Qui seront les binômes en danger au conseil ? Romain sortira-t-il son collier d’immunité pour se sauver et sauver Marguerite si besoin ? Pour le savoir, rendez-vous vendredi prochain, partir de 20h55 sur TF1 !