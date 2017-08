Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Mariée, mère de trois enfants, Caroline a décidé de quitter les Bouches-du-Rhône où elle vit pour partir tenter l’aventure Koh-Lanta : Fidji. A 31 ans, cette jolie brune est directrice d’une maison de retraite. Elle se définit comme « quelqu’un d’assez frais, qui arrive à présenter les choses d’une façon qui généralement passe bien ». « Avec le sourire, ça marche souvent mieux », confie-t-elle avec, justement, un grand sourire sur le visage.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, Caroline est une femme déterminée, qui sait où elle va. « Je me moque un peu du regard des gens, affirme-t-elle. J’assume qui je suis et ce que je fais. » Elle ajoute qu’elle ne vient pas à Koh-Lanta « pour se faire des amis ». « S’il faut dire les choses, je suis capable de les dire. Dans l’aventure, je suis prête à prendre le leadership de l’équipe si je sens que c’est nécessaire. »

Mais Caroline ne sera peut-être pas seule à vouloir assumer le leadership de son équipe. Car dans ce choc des générations qui attend les aventuriers aux Fidji, elle se retrouvera au sein de l’équipe des anciens, des aventuriers âgés de trente ans et plus. Vous les retrouverez tous vendredi 1er septembre, à partir de 20h55 sur TF1 !

Pour patienter avant le premier épisode, découvrez les premières minutes :