Les aventuriers sont souvent confrontés à des petites bestioles effrayantes. Et pour cause, l’île est peuplée d'animaux. Cette fois-ci, ils sont tombés nez à nez avec un serpent ! Après la piqûre de Claire par le scorpion, les aventuriers découvrent un énorme serpent sur le camp. Surpris, ils décident de s’en débarrasser. Avec une machette, Frédéric tue le serpent : "J’ai jamais tué de serpent de ma vie. Mais là il fallait agir vite. Vincent le tenait et Je lui ai coupé la tête en deux fois," déclare le sudiste, fier de lui. De son côté, Vincent se dit rassuré : "Il n’était pas très épais mais une morsure aurait été difficile à gérer donc on l’a eu on sait qu’il ne tourne plus autour du camp." Pour Claire, ce genre de trouvaille est inévitable : "La survie et dormir dans la nature, c’est ça c’est prendre quelques risques". Même si les aventuriers sont conscients des risques encourus, ils sont satisfaits de s’en être débarrassés.

Ce serpent a surpris les aventuriers mais en réalité il ne présente aucun danger pour ces derniers puisqu’il s’agit d’une couleuvre arboricole qui recherche surtout les petits vertébrés. Après l’avoir tuée, les aventuriers décident finalement de la manger.