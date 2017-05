Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

L'heure du conseil approche.. Sur le camp, les aventuriers se préparent. Mais Clémentine semble avoir égaré quelque chose... En effet, la jeune femme ne trouve plus ses culottes : "J’ai foutu quoi de mes culottes moi", déclare-t-elle. Et d’ajouter : "Si quelqu’un voit mes culottes, une violette et une bleue... J’adore me balader en culotte en plus ". Tandis que les aventuriers rangent leurs affaires et préparent leurs sacs, Clémentine lance un ultime appel désespéré à ses camarades : "Si jamais vous retrouvez mes culottes... ", déclare la jeune femme.

Malgré cette perte embêtante, Clémentine est sereine ce soir. Et pour cause, l’aventurière a un collier d’immunité et a aussi remporté le totem à la dernière épreuve d’immunité. Elle n’est donc pas en danger ! De son côté, Mathilde est également protégée puisqu’elle a trouvé un collier d’immunité caché sur le camp. Alors que les autres aventuriers envisagent de voter contre elle, on peut s’attendre à un coup de théâtre lors du conseil !