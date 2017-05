Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Corentin a quitté l’aventure cette semaine. Malgré sa bonne humeur, l’aventurier n’a pas réussi à s’imposer face à ses camarades. Avec trois votes contre lui, il a été éliminé. A la fin du conseil, il a choisi de s’exprimer : "J'aimerais tellement être à votre place ne lâchez rien et allez jusqu'au bout", a-t-il confié.

A la fin du conseil, il a remis son vote noir à Vincent, son ami depuis le début de l’aventure. Et au moment de dire adieu à ses camarades, il a fait un signe de la main à Vincent et Frédéric. Or cela a une signification particulière... Au détour d’une conversation avec les deux aventuriers, Corentin avait évoqué son goût prononcé pour les madeleines à la patte à tartiner. Alors qu’il est revenu sur son élimination pour MyTF1, l’aventurier nous en a dit plus sur cette anecdote amusante : "Le pouce relevé est un clin d’œil aux autres aventuriers. J’adore les madeleines que je colle à mon palais pour m'amuser et je l’ai raconté à Frédéric et Vincent. Ils me titillaient sur le camp avec cette anecdote. Du coup, j’ai fait ce petit clin d’œil à Vincent et Frédéric au moment de partir."